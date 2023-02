Michiel met vijf (!) goals op een rij in voetsporen van Lewandowski: ‘Die maak ik normaal in heel seizoen’

OVER DE TONG Mi­ni-barbecue, wandelend kaaspla­teau en vuurwerk: bij brasserie bar Stein doen ze het net even anders

Deze editie een primeur: Over de tong en over het kussen; dineren én slapen. Er is op voorhand al veel over geschreven en ook nu de officiële opening in april nadert maakt de komst van het nieuwe Van der Valk hotel in Gorinchem de tongen los. We nemen de proef op de som. Een hotel, wellness, casino, live cooking, bioscoop, restaurant Loev, zelfs een sportsbar... én high end brasserie bar Stein.