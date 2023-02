Mensenmens Jef Teulings (69) overleden: ‘Innemende persoonlijkheid met groot hart voor cultuur’

VUGHT - Amper twee jaar geleden stortte Vughtenaar Jef Teulings zich nog in een nieuw avontuur. De oud-wethouder en loco-burgemeester van Vught werd beheerder van camping De Mosterdpot in Woudrichem. Zaterdag overleed hij, vrij plotseling, op 69-jarige leeftijd.

Een SP-er in hart en nieren die stond voor zijn idealen, geen blad voor de mond nam en het ook niet erg vond als hem het vuur aan de schenen werd gelegd. Zo herinnert SP-bestuurslid Sjoerd Janssens de zaterdag onverwacht overleden Jef Teulings uit Vught.

Teulings was van 2006 tot 2010 voor de SP wethouder in Vught en was daarvoor maatschappelijk werker in het leger. ,,Hij stond voor een wereld waarin geen armoede bestaat en waarin iedereen gelijk is”, vervolgt Janssens. ,,Was voor het eerlijk verdelen van de welvaart over de verschillende bevolkingsgroepen. Hij genoot van het leven, van zijn pensioen, was bij een carnavalsclub in Den Bosch en ging vaak op pad met de camper.”

SP-er in hart en nieren

Als wethouder in Vught had Teulings onder andere cultuur, onderwijs en armoede in zijn portefeuille. Janssens: ,,Hij was absoluut tegen onrechtvaardigheid en Theater de Speeldoos ging hem na aan het hart.”

Net voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 roerde Teulings zich nog stevig in de discussie rondom de subsidie en de toekomst van het Vughtse theater en stond op nummer drie van de SP-kieslijst. ,,Maar later stapte hij over naar het CDA", aldus Janssens. ,,Omdat hij zich niet kon vinden in het standpunt van de SP over het theater. Maar in zijn hart bleef hij een SP-er.”

Burgemeester Roderick van de Mortel herinnert Teulings als een innemende persoonlijkheid. ,,Toen ik naar Vught kwam was hij loco-burgemeester. De SP was in die tijd van het ene op het andere moment de grootste partij. Teulings had ook geen politieke achtergrond, werd ineens wethouder en heeft dat vier jaar goed gedaan. Het was een zeer toegankelijke man die altijd graag mensen om zich heen had. Hij had een groot hart voor cultuur, had humor en kon ook heel hard lachen om andermans grappen. Gewoon een hele prettige man om mee samen te werken.”

Camping De Mosterdpot

Amper twee jaar geleden stortte Teulings zich nog in een nieuw avontuur. Hij werd de nieuwe beheerder van De Mosterdpot, de camping aan de rand van de vesting Woudrichem. De amicale en gemoedelijke sfeer van de camping waar hij als jong manneke met mijn ouders kampeerde spraken hem en zijn vrouw aan. Hij genoot er van de rust. ‘We zien het hier wel zitten’, zei hij destijds. ‘Ik ben graag met mensen bezig en dit is een ultieme gelegenheid’.



