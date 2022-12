‘Meevaller’ voor voortvluchtige Bosschenaar: Staat vordert geen miljoen, maar 3,4 ton

Illegaal vuurwerk straffe­loos inleveren, gemeente doneert aan brandwon­den­stich­ting

Wie illegaal vuurwerk in huis heeft, maar een flinke boete, woningsluiting of een gevangenisstraf wil ontlopen, kan dat materiaal op verschillende plekken in de regio anoniem en zonder gevolgen inleveren. Hiermee hopen gemeenten het bezit en handel van zwaar vuurwerk te voorkomen.

21 december