Meer patrijzen zijn er niet gekomen, maar Partridge-project heeft in Almkerk wel een betere biodiversiteit opgeleverd

met video VanMoof failliet: wat gebeurt er met mijn aanbeta­ling en krijg ik mijn fiets nog wel?

Fietsenmaker VanMoof is failliet. Waar heb jij als consument recht op in zo’n situatie en krijg je jouw fiets die voor een reparatie in de werkplaats staat nog wel terug? Zes vragen over wat je als consument kunt doen bij een faillissement.