Medewerker DHL steelt telefoons op het werk uit pakjes: 80 uur werkstraf

Super­marktei­ge­naar Geertrui­den­berg in diepe rouw om verlies familie in Syrië: 'Ze sliepen, de aardbeving heeft hen totaal verrast’

GEERTRUIDENBERG - De pijn en het verdriet bij de Syrische familie Kalash in Geertruidenberg is immens. Een groot aantal familieleden is bij de verwoestende aardbeving om het leven gekomen. ,,Het is niet te bevatten.”

20:01