Marloes Blom succesvol met ZVG: ‘En komend seizoen gaan we elke week trainen’

Damen Shipyards organiseer­de summer school voor kinderen van collega's in Oekraïne: ‘Vergeten groep’

Vijftien kinderen van geëvacueerde collega’s in Oekraïne werden deze week door Damen Shipyards Group uitgenodigd voor een summer school in Nederland, ‘om even te kunnen vergeten in wat voor wereld ze leven’. Hun bezoek werd donderdag afgesloten met een rondleiding over de werf in Gorinchem. “We hadden hier graag nog langer willen blijven.’’