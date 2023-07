Mario Bilate denkt met overgang naar Kozakken Boys aan toekomst: ‘En de afstand is te doen’

Ziekenhuis­ter­rein transfor­meert in wijk Florissant: 275 woningen, gezond­heids­cen­trum én veel groen

WAALWIJK - Het ziekenhuisterrein in Waalwijk wacht een ware metamorfose. Het moet veranderen in de groene woonwijk Florissant Waalwijk met zo’n 275 woningen en een nieuw gezondheidscentrum. Als alles meezit, begint de bouw in 2025.