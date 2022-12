Man gewond in hals bij steekpartij tankstation in Drunen, verdachte (19) opgepakt

Voedselban­ken maken zich zorgen over het nieuwe jaar: ‘Ik lig er weleens wakker van’

De voedselbanken in Sliedrecht en Papendrecht maken zich zorgen over de toekomst. Het distributiecentrum Rotterdam gaat in de loop van 2023 namelijk nog maar een derde van de huidige voedselstroom leveren. En dat terwijl het klantenbestand groeit. ,,We zijn naarstig op zoek naar een aanvulling van de pakketten.”

