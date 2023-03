Man gevonden in sloot in Wijk en Aalburg, kort daarna overleden

Wieldrecht weet weer wat winnen is: ‘Door geloof te houden moest het een keer onze kant op vallen’

Wieldrecht, dat in zijn laatste acht competitieduels zeven keer verloor en eenmaal gelijkspeelde, weet weer wat winnen is. In de uitwedstrijd tegen Woudrichem sleepten de Dordtenaren zaterdag niet eens onverdiend de zege uit het vuur: 0-2.