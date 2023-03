Luitspeler Manou Schreiner in Sleeuwijks Kerkje

Geen behoefte? Dan ook geen oplaadpun­ten voor fietsen. Alleen Babyloniën­broek krijgt er eentje

ALTENA - In Altena is bijna geen behoefte meer aan fietsoplaadpunten. Vandaar dat het college van burgemeester en wethouders afziet van een eerder plan om dertien van deze punten, verspreid over de gemeente, te realiseren. Het beperkt zich nu tot één oplaadpunt, in Babyloniënbroek.