Lotte (15) is speciaal op de crossmotor: ‘Jongens vinden het niet leuk om van een meisje te verliezen’

Nee, ze is niet de Bossche Greta Thunberg, maar Kiki (18) is minstens zo bevlogen

DEN BOSCH - Kiki Ritmeijer is 18 jaar en ze gaat de aarde redden. Was het maar waar. Maar de Empelse student gaat bij de Verenigde Naties wel haar stinkende best doen voor een duurzame wereld. ,,Ik geloof echt dat we samen kunnen werken om het klimaatprobleem op te lossen. Dat zit in de mens.”

4 januari