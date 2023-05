Lisette ziet elk kostuumfoutje in populaire Netflix-drama's als Bridgerton en Queen Charlotte: ’klittenband kan echt niet’

OP DE 'MAN' AF Sabine Meerman op titelkoers met ACKC: ‘Tien zeges op een rij is wel heel verrassend’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 22-jarige Sabine Meerman, korfbalster van het Almkerkse ACKC dat zaterdag kampioen kan worden in de tweede klasse.