Lintje Josien Borsje voor inzet tegen Alzheimer

Wooninitia­tief Het Klooster­huys landt in vleugel abdij: ‘Met de zegen van de paus’

OOSTERHOUT - Noem het een parel onder de wooninitiatieven. Het Kloosterhuys in Oosterhout met 24 appartementen voor mensen met een enkel- of meervoudige beperking zit in een vleugel van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Op gewijde grond.

8 februari