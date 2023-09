Liedeke houdt niet van weggooien en woont in haar eigen museum: ‘Wat niemand echt raakt, vind ik mooi’

‘Preview’ van theaterpro­duc­tie over het Land van Ooit

DRUNEN - Enkele leden van theaterplatform Drunen spelen zaterdag 9 september in de bibliotheek in Drunen (Rooseveltstraat 32) enkele delen van ‘Nu of Ooit!’. Dat is de titel van de productie die het theaterplatform 3, 4 en 5 november opvoert in cultureel centrum De Voorste Venne in Drunen.