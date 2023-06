Leuk zo’n school met alpaca’s en tal van andere dieren, maar waar gaan ze heen in de zomervakantie?

Geen botsauto’s, geen draaimolen: kermis in Raamsdonk op sterven na dood

RAAMSDONK - Even was het druk op de kermis van Raamsdonk, bij de opening, maar daarna kwam er bijna niemand meer. En dat is de schuld van de gemeente, menen veel inwoners. Nee, zeggen de kermisexploitanten Gijs Duyts en Nick Arjaans: ,,Kleine dorpen hebben het lastig, en door hoort Raamsdonk bij.”