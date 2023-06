Lekker vanaf het terras luisteren naar fanfaremuziek in Nieuwendijk

Doemscena­rio voor Be-Ready: goal in extra tijd stuurt Hankenaren naar vierde klasse

Niemand kan Be-Ready in de afgelopen play-offs veerkracht ontzeggen, maar na een tegentreffer in blessuretijd viel gisteren dan toch het doek voor de ploeg uit Hank. Na een 2-1 nederlaag in de finaleronde van de nacompetitie degradeert de ploeg naar de vierde klasse.