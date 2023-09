Laatste keer plukken in Waardhuizen: ‘Als er veel aanvragen komen, dan doen we het nog een keer’

Te voet naar de binnenstad: kruip-door-sluip-door over het schoolter­rein door werk aan de dijk

Het is even zoeken voor voetgangers die vanuit Gorinchem-Oost naar de binnenstad willen lopen. De vertrouwde route is verdwenen: het pad loopt nu langs het fietsparkeerterrein van het Fortes Lyceum. ,,Die oude route was niet langer veilig’’, zegt een woordvoerder van Waterschap Rivierenland.