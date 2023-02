Kringloopwinkels geven gratis spullen weg: ‘Sommige spullen verdienen het niet om te eindigen als restafval’

Een kopje zonder oortje? Een pop met een scheur in het hoofd? Of een puzzel met een ontbrekend stukje? Wie creatief is, ziet een tweede leven weggelegd voor tweedehands spullen. Bij de kringloopwinkels in Gorinchem en omstreken krijg je de afdankertjes deze week gratis tijdens de Week van de Circulaire Economie. ,,We hopen vooral dat mensen gaan consuminderen.”