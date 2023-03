Kozakken Boys na winst op hekkensluiter zorgenvrij: ‘En toch miste ik weer de wil om te winnen’

De clubtopsco­rer aller tijden geniet van Waalwijks droomsei­zoen: ‘Gaaf dat RKC dit als klein provincie­club­je weer voor elkaar weet te krijgen’

Dit is het beste RKC sinds...ja sinds wanneer eigenlijk? Supporters mijmeren erover. Het beste RKC ooit? Of misschien vergelijkbaar met het seizoen 2000-2001? Dat was het seizoen waarin Rick Hoogendorp er zeventien maakte. Het seizoen waarna trainer Martin Jol verkozen werd tot Trainer van het Jaar. Het seizoen waarin op slechts drie doelpunten Europees voetbal werd misgelopen.