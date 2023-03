Kozakken Boys aast op revanche, geplaagd ASWH maakt zware gang naar koploper

VOETBAL TOTAAL EBOH in de fout, IFC maakt er twaalf en een 52-jarige als breekijzer; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

EBOH maakte in de titelrace van 2H een dure fout tegen Tricht: 4-1. IFC maakte er twaalf tegen Hekelingen en SVS’65 bracht de 52-jarige Maurice Schopenhouer in als breekijzer. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.