Komt dat zien: reusachtig stalen beeld van Gerard Philips vaart zaterdag over de Waal

Stuur ik een dickpic, ja of nee? Bij twijfel raadpleeg je gewoon Katinka Poldermans boek ‘Beslisbos’

DEN BOSCH - In de jungle van het bestaan bieden de beslisbomen van Katinka Polderman antwoord op bijna alle grote (en kleinere) levensvragen. Goed nieuws, binnenkort verschijnen ze gebundeld in één boek. ‘Beslisbos’ ligt vanaf 2 mei in de winkels.