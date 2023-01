Knooppunt Gorinchem vormt aanleiding voor expositie met voertuigenkunst in Gorcums Museum

Kunst in de vorm van absurdistische, maar ook herkenbare voertuigen. Met de context van Gorinchem als knooppunt, dat op drie manieren in verbinding staat met de rest van de wereld. Dat is de expositie Ter land, ter zee en in de lucht die afgelopen weekend geopend werd en tot en met 3 september in het Gorcums Museum te zien is. Directeur-conservator Lisette Colijn vertelt.

Wat kunnen we verwachten?

,,Voor de tentoonstelling is er gezocht naar kunstenaars die binnen het thema werken. Met de voertuigen zoeken kunstenaars het spanningsveld op tussen vorm, functie, realiteit en droom. Er is ook ruimte voor historische context, met een knipoog naar het verleden. Dat vind je ook terug in de titel Ter land, ter zee en in de lucht. Het tobbedansen was vroeger een aantal keren in de Lingehaven.”

Hoe is Gorinchem verder aanleiding voor de expositie?

,,Knooppunt Gorinchem vormt een centrale verbinding in het midden van het land met alle snelwegen en het rivierenlandschap. Alle vervoersbewegingen komen hier op verschillende manieren samen; op de weg, via het water en in de lucht. De kunstenaars geven hun eigenwijze kijk op vervoer.”

Op zolder is er een Gorinchemse inbreng waaraan je kunt meewerken?

,,De Gorcumse creatieveling Nol Verhoef werkt op de zolder van het museum aan een kartonnen installatie die in de basis een vliegtuig voorstelt. In februari en maart is hij er iedere woensdag; bezoekers kunnen dan meehelpen met zijn project.”

Wat is er zoal te zien?

,,Panamarenko is een soort Da Vinci op vervoersmiddelengebied en presenteert vliegende objecten. Er staat een raket van Wilco van Leeuwen die uit oude Fokkeronderdelen bestaat en de oversized auto van Erwin Wurm kenmerkt in zijn ogen de consumptiemaatschappij, status en bezit waarbij alles groter en duurder moet worden.”

