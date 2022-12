Klanten redden Sliedrechtse winkelier van agressieve tieners

Klanten van de koninklijke schoenenwinkel Van Mourik in Sliedrecht hebben eigenaar Jeffrey van Mourik gered van een groepje agressieve tieners. Hij had het dinsdagmiddag met hen aan de stok gekregen toen hij filmde hoe ze over het dak van zijn winkel liepen.

Van Mourik had het druk in zijn winkel aan de Kerkbuurt, waar veel klanten waren. Ondertussen verbouwt een aannemer de winkel, maar de bouwvakkers hebben vakantie. ,,Ik hoorde ineens een boel lawaai op het dak, dat kon dus niet goed zijn’’, vertelt hij.

Hij was alert omdat er de laatste tijd regelmatig overlast is van jongeren. Die klimmen achter zijn zaak over het hek naar een brandpoort van de Hema, waar ze vrij baan hebben om via de brandtrap naar het dak te gaan. Vanaf daar komen ze makkelijk op het dak van Van Mourik: ,,Maar ze springen ook over een steeg van anderhalve meter naar de buren. Voor hetzelfde geld vallen ze bijna 10 meter naar beneden.’’ Hij is vooral boos omdat hij niet weet wat ze doen. ,,Er liggen zonnepanelen op die daken, dat zijn kwetsbare dingen, en voor je het weet, heb je lekkages.’’

Klanten kwamen af op help-geroep

Toen hij de vier jongens van 15 tot 19 jaar dinsdag betrapte, besloot hij ze te filmen, al was het maar om de beelden aan de wijkagent te kunnen laten zien. Dat viel niet in goede aarde. Binnen de kortste keren waren de jongeren beneden, klommen ze over het hek naar zijn terrein en werkten ze hem tegen de grond: ,,Ik kon nog net de deur van mijn winkel opendoen en help roepen. Daar zijn wat klanten op afgekomen. Die hebben die gasten beetgepakt en vastgehouden tot de politie er was.’’

Terwijl de ergste schrik langzaam wegzakte, liepen de jongeren na verhoor door de politie langs hem heen weg. De capuchons nog over de hoofden getrokken vanwege het publiek, maar kort daarop gingen de middelvingers al omhoog. Van Mourik heeft van de politie begrepen dat ze naar huis gestuurd zijn met elk een bekeuring van 250 euro wegens baldadigheid. ,,Voor meer is geen bewijs. Op mijn beelden staan ze op het dak te staan, meer niet, en ik heb ook niet gezien wie wat deed toen ze me aanvielen. Nu hebben ze in elk geval die boete te pakken.’’

Hij denkt al na over de plaatsing van extra hoge hekken en veiligheidscamera’s: ,,Ik ben bang dat binnenkort mijn ruiten eraan gaan.’’

