Klaas Otto looft 25.000 euro uit voor informatie over aanslag op Bossche woning

De woning aan de Stapelen, in de Bossche wijk Maaspoort, raakte in de nacht van 30 op 31 juli zwaar beschadigd na een explosie bij de voordeur. De politie hield later een 20-jarige Rotterdammer aan, hij zit nog vast. Otto, die in december trouwde met Gracia Kraus, wil weten wie opdracht gaf voor de aanslag.

Nazorg

In een bericht op Instagram maakt hij zich ook boos op de gemeente Den Bosch. Die blijft volgens hem ernstig in gebreke met de nazorg voor zijn schoonmoeder. De gemeente Den Bosch legde de bewoners van het huis een verbod op, ze mochten een maand lang niet het huis in. De politie beloofde ook extra toezicht in de buurt, ook al omdat vier dagen eerder een 'vergisaanslag’ werd gepleegd op een huis aan de Goedenrade. Die woning, op korte afstand van de Stapelen, had het zelfde huisnummer als de woning van moeder Kraus. De gemeente liet camera's ophangen in de buurt.