Kater Gijs kan weer naar buiten nu de zwerfvuilklepjes in afvalcontainers zijn afgesloten

Maxim Kivaka helpt broer Tutu in degradatie­strijd SVW: ‘Alles aan doen om in eerste klasse te blijven’

SVW kan zaterdag in het duel met DTS’35 Ede beschikken over Maxim Kivaka Ndona. De 25-jarige verdediger kreeg per direct overschrijving van KSK Weelde, uit het gelijknamige Belgische grensdorp. Donderdag trainde hij voor het eerst mee bij de Gorcumers.

3 februari