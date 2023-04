Kampioen Papendrecht van begin tot eind de sterkste: ‘Deze wedstrijd blijft je toch altijd bij’

Griekse mystiek en Siciliaan­se passie in Two Tales van Scapino Ballet

TILBURG/WAALWIJK - Scapino Ballet Rotterdam presenteert in vier steden in Brabant (Eindhoven, Tilburg, Helmond, Waalwijk) de nieuwe voorstelling Two Tales. Opkomende dansmakers uit Griekenland en Italië vertellen verhalen over Griekse mystiek en Siciliaanse tradities.