Kaas ‘Brabantse Schone’ van Brabants Duingoed in Frankfurt gekozen tot ‘beste van Nederland’

DRUNEN - De kaas Brabantse Schone is tijdens de Frankfurt Trophy-wedstrijd in de prijzen gevallen. Het product van Brabants Duingoed kreeg de hoogste onderscheiding Grand Gold.

De kaas van de kleine boerencoöperatie rond de Loonse en Drunense Duinen werd uit een totaal van 380 kazen als beste Nederlandse kaas beoordeeld.

De kaas is nu een jaar op de markt. Mede daarom was Mari van Drunen, melkveehouder in Drunen en voorzitter van de lokale zuivelcoöperatie, bijzonder verrast toen hij bericht kreeg over de prijs die is gewonnen tijdens de prestigieuze wedstrijd.

De coöperatie is bijna twee jaar geleden opgericht. Van Drunen: ,,We willen dat de boeren meer zichtbaar maken dat ze hart hebben voor het gebied rond de kwetsbare duinen. Een deel van de winst van de verkoop van deze landschapskaas wordt geïnvesteerd in het behoud van het landschap.” Zo zijn vorig jaar bloemrijke akkerranden aangelegd. ,,De prijs zegt ook dat onze kaas nog lekker smaakt ook.”

Eetbare korst

Brabantse Schone wordt volgens de boeren zonder kleur- of smaakstoffen bereid, terwijl de korst eetbaar is. Brabants Duingoed bestaat uit veertien boerenbedrijven, allemaal gezinsbedrijven. Alle betrokken boeren hebben hun eigen rol. De één zorgt voor de planning, de ander levert de kaas uit en weer iemand anders houdt de kwaliteit in de gaten. De boeren staan om de beurt allemaal in winkels en op markten in de regio om hun kaas te laten proeven.