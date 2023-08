John en Esther zetten ‘begrip’ ‘t Uyltje in Gorinchem te koop: ‘Na vijftig jaar werken kan het wel’

Gemeenten zetten risico's van gevaarlij­ke stoffen op een rij, maar één kaart blijft geheim

ZALTBOMMEL/KERKDRIEL - Om inwoners beter te kunnen beschermen tegen de risico's van een explosie, brand of gifwolk maken de gemeenten Zaltbommel en Maasdriel samen de beleidsvisie ‘externe veiligheid’. Zes vragen over een ingewikkeld beleidsstuk over gevaarlijke stoffen, met een geheime kaart.