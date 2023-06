Is het geen plaatje? Ondanks corona duidelijke stijging aantal tattooshops in Altena

met video Spektakel in de uiterwaar­den bij Zaltbommel; Chinooks pikken vracht op

ZALTBOMMEL - Een legeroefening in de uiterwaarden bij Zaltbommel deed dinsdagochtend veel stof opwaaien. Twee Chinooks landden naast de Gamersedijk en vertrokken even later weer met een flinke vracht.