Invoering kilometerheffing lijkt slecht uit te pakken voor automobilisten in Altena

Gebouw al lang en breed plat, terwijl bezwaarter­mijn nog loopt. En dan sneuvelen ook nog eens zes boompjes

HEUSDEN - Er is gedoe over de sloop van de ‘noodgebouwen’ van kinderopvang Pidie Plokwok in de vesting Heusden. Niet eens zozeer omdat de units tegen de vlakte gaan, wél over de procedures. ,,Het is allemaal veel te snel gegaan.” Wat is er aan de hand en hoe zit het met de gekapte bomen?