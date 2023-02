Internationale Vrouwendag: drie dagen activiteiten in Bommelerwaard

Dankzij de inspanningen van Stichting Kompas staat Internationale Vrouwendag in de Bommelerwaard stevig op de kaart. Al decennia is er ieder jaar in maart een gevarieerd programma.

Film

Filmclub Cinemaarten trapt af op dinsdag 7 maart met Holy Spider. Deze film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en gaat over de moord op straatprostituees in Iran. De film is te zien in De Poorterij in Zaltbommel, kost 7,80 euro, begint om 20.00 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Werkontbijt en cabaret

Woensdag 8 maart start om 8.45 uur met een werkontbijt in de bibliotheek in Kerkdriel. Na de aftrap door de Maasdrielse wethouder Anita Sørensen komt budgetcoach Eef van Opdorp aan het woord. Zij vertelt over omgaan met geld en financiële onafhankelijkheid. Het gratis ontbijt is alleen voor vrouwen. Aanmelden kan tot 1 maart, via een mail naar vrouwendag@bommelerwaard.nl.

's Avonds is iedereen vanaf 19.30 uur welkom in De Poorterij voor een bijeenkomst met het thema ‘Wel bekeken, maar ook gezien?’ Er is cabaret en er zijn gesprekken onder leiding van Ivo van Harmelen. Te gast zijn cabaretière Fieke Opdam en de Zaltbommelse wethouder Karima Bouchtaoui. Entree is 5 euro, inclusief twee drankjes.

Ontmoeting en uitwisseling

De afsluitende bijeenkomst is op donderdag 9 maart vanaf 10.00 uur in De Poorterij. Hier draait het om ontmoeting en uitwisseling, onder het genot van hapjes van Wereldkeuken Bommelerwaard. De bijeenkomst is gratis, maar voor de aanwezige kinderopvang wordt een kleine vergoeding gevraagd. Deze bijeenkomst is alleen voor vrouwen.



