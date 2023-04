Ingestort Altenastaete krabbelt op na ultieme reddingspoging: ‘Vlag kan bijna uit’

Inspectie: kwaliteit zorg in Altenastae­te ondermaats

NIEUWENDIJK - De zorg binnen particuliere oudereninstelling Altenastaete in het Brabantse Nieuwendijk laat zwaar te wensen over. Dat concludeert de Inspectie Gezin en Jeugd (IGJ) in een rapport. Op het gebied van onder meer patiëntveiligheid, medicatieveiligheid, deskundigheid van het personeel en kwaliteit van de zorg scoort Altenastaete ondermaats.