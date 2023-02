In Klaiendam jukt ’t nog steeds met carnaval

OP DE MAN AF Kevin is vergroeid met Herovina, 25 jaar speler eerste elftal en nu voorzitter: ‘Hoop dat lang vol te houden’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de 38-jarige Kevin Steenbruggen, voetballer én voorzitter van zaterdag-vierdeklasser Herovina uit Herwijnen.