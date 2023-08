Imke (24) start eigen gastouderopvang waar kinderen in de natuur ‘lekker zichzelf mogen zijn’

Koffie- en borrelbar van Annemieke zit in een bomvrije bunker: ‘Ik sta alleen, neem de tijd om te genieten’

Gebouwd om de stad te verdedigen, maar nu de plek om te genieten van een lekker bakje koffie of een borrel. Annemieke van Es is haar eigen horecazaak gestart in een bomvrije bunker in de vesting Gorinchem. En daarmee ook in een heus stuk Werelderfgoed van Unesco. ,,Een droom die uitkomt.’’