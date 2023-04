Illegale hondenhandel in Altena opgerold, puppy's in redelijk goede gezondheid

MET VIDEO ‘Oorlog’ in de Biesbosch: gans pikt visarend­nest in, visarend valt aan

Dat is pech, ineens je nest weg! De visarend in de Biesbosch is zijn webcamnest kwijt. Een Canadese gans heeft het ingepikt. De visarendman is dinsdagochtend volop in actie om de indringer te verjagen.