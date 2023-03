Huurders van 155 woningen in Gorinchem willen geen zonnepanelen op hun dak

Woningen energiezuiniger

Ongeveer een op de vijf huurders heeft tot nu toe helemaal niet gereageerd op het aanbod. Of deze Gorcumers geen zonnepanelen willen of dat zij de informatie over het hoofd hebben gezien, is niet duidelijk. Bewoners die ingaan op het aanbod, hoeven het eerste jaar niets te betalen voor de panelen op hun dak. Daarna betalen ze een vergoeding van 1,76 euro per paneel per maand. Op 450 woningen liggen inmiddels zonnepanelen.