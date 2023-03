Hulpdiensten starten zoektocht na melding van persoon te water bij Waalwijk

Van de lezer Studenten Avans aan de slag bij Inloop de Pastorie voor NLdoet

OOSTEIND - Op deze dag van NLdoet heeft een docent met een groep studenten van Avans Hogeschool uit Breda hun hulp aangeboden aan Inloop de Pastorie. Twee dagen per week ontvangt de Inloop een aantal kwetsbare ouderen uit Oosteind en omgeving. Ongeveer 30 gasten bezoeken de inloop per week. We zijn de docent met de studenten zeer dankbaar dat ze zich spontaan en super hebben ingezet voor de groep kwetsbare ouderen.