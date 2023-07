Hospice De Samaritaan moet eerste drie jaar eigen broek ophouden: ‘Eerst je bestaansrecht bewijzen’

Slagboom bij Merwede­brug wéér kapotgere­den, anderhalf uur vertraging

Automobilisten ondervinden momenteel flinke hinder bij de Merwedebrug in Gorinchem. In beide richtingen op de A27 rijdt het verkeer langzaam en loopt de vertraging inmiddels op tot een uur. Het is al de zoveelste keer dat er problemen op de A27 ontstaan, omdat bestuurders bij brugopeningen tegen de slagboom rijden.