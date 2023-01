Hond in Bruchem door wolf doodgebeten? Onwaarschijnlijk, zegt de onderzoeker

Prachtig punt, mooi terras, maar te weinig klandizie in winter: In Den Gekroonden Hoed in Elshout staat te koop

ELSHOUT - Na twaalf jaar heeft eigenaar Roel van den Oever, In Den Gekroonden Hoed te koop gezet. ,,De uitgaansmentaliteit is aan het veranderen. De tendens in Nederland is dat het café langzaam doodgaat.” Door een andere weg te bewandelen, hoopt hij dat het niet zover komt.

25 januari