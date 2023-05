Hoe is het met Saudische activiste Hathloul die de cel in moest omdat ze auto reed

Met cel van Navalny op Slot Loevestein is expositie over politieke gevangenen akelig actueel

POEDEROIJEN – Leunen tegen de muur is niet toegestaan. Op de grond zitten ook niet. Het bed moet tot in de avond tegen de muur opgeklapt blijven. Je hebt één tandenborstel, één mok en één boek. Bezoek is niet toegestaan, de cel niet verwarmd. Staatsgevangenis Loevestein in de 17de eeuw? Nee. Rusland. Nu.