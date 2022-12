Hoe een herseninfarct het bevlogen leven van Teus Admiraal veranderde: ‘Ben heel emotioneel geworden’

Grijpen de Amerikanen nu eindelijk in bij FC Den Bosch? Nieuwe technische baas praat alvast over de play-offs

Bijna anderhalf jaar lang al is FC Den Bosch in Amerikaanse handen. Tot dusver is daar nog nauwelijks iets van te merken geweest in stadion De Vliert. Gaat dat veranderen nu de 30-jarige Brit Yousuf Sajjad wordt aangesteld als technisch manager?

29 december