Het vuur brandt nog bij Marianne Vos: ‘Zolang het op deze manier kan, geniet ik daarvan’

Zussen zorgen voor Brabantse tongval bij DeetosSnel: ‘Familie en vrienden zitten hier ook op de tribune’

De Brabantse tongval in de selectie van DeetosSnel is dit korfbalseizoen prominent hoorbaar. Een belangrijke inbreng is daarbij weggelegd voor de Tilburgse zussen Quinty en Naomi de Kroon die beiden deel uitmaken van de formatie van trainer Leon Simons.

10:33