Het mag nog wel wat harder waaien van de wethouder: maritieme bedrijven hebben de wind in de zeilen

Hoe is het nu met? Pianiste Muza die vluchtte uit Oekraïne, bouwt nu hier aan haar leven: ze was al op tv én start nu theater­tour

De Oekraïense pianiste Muza Valiaddinzade landde vorig jaar na haar vlucht uit Oekraïne in Gorinchem en kreeg er een piano en oefenruimtes. Inmiddels is ze bezig met een theatertour. Maar ze mist haar Odesa zeer, evenals haar oude pianolerares (83) die ze in Oekraïne moest achterlaten.