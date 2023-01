Het is gelukt: ook laatste grond voor aanleg fietspad langs gevaarlijke Tuinbouwweg is binnen

Zorgen over verdwijnen prikpost in wijk Oosterhei­de: gesprek met zorggroep en Amphia

OOSTERHOUT - De sluiting van de prikpost in de wijk Oosterheide in Oosterhout baart zorgen. De partij Gemeentebelangen is benaderd door bezorgde oudere bewoners in de wijk, die zich afvragen waar ze nu voor deze voorziening naar toe moeten. De gemeente gaat in gesprek met Zorroo en Amphia.

