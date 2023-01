Het contract voor de verbreding van de A27 is getekend: ‘Een ontzettend ingewikkeld project’

Dronken Tilburger zonder rijbewijs zorgt voor ongeluk in Waalwijk

TILBURG/WAALWIJK - Een dronken bestuurder heeft donderdagochtend een ongeluk veroorzaakt in Waalwijk. De man uit Tilburg is aangehouden. Hij had bijna vier keer teveel gedronken. Dat meldt de politie. De 52-jarige man had geen rijbewijs.

16:57