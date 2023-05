Heilland Festival in Xinix met veel metal

Hoe lang staat het antieke Oosterhout­se theehuisje nog weg te kwijnen?

OOSTERHOUT - Floralia Park in Oosterhout ziet er na regenachtige dagen weelderig groen uit. De natuur is ontploft, er komen evenementen aan, maar in een hoek staat het antieke theehuisje nu al acht maanden ongebruikt weg te kwijnen. Hoe lang nog?