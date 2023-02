Heerjansdam grijpt koppositie en VVGZ kan naar boven blijven kijken; dit is het overzicht van het amateurvoetbal

VOETBAL TOTAALIn het amateurvoetbal werd vanwege carnaval slechts een beperkt aantal inhaalwedstrijden afgewerkt. Heerjansdam pakte daarin de koppositie in 1C door bij CVV Zwervers met 1-3 te zegevieren. VVGZ kan in 2F naar boven blijven kijken dankzij de 5-0 triomf tegen Hillegersberg. Dit is het overzicht van dit weekeinde.

ZATERDAG

JACK’S LEAGUE

Kozakken Boys - FC Lisse 1-2 (1-0)

1-0 Gwaeron Stout, 1-1 Jeffrey Klijbroek, 1-2 Wout Heemskerk

De sterke serie van de Werkendammers kwam ten einde door toedoen van de ploeg uit de bollenstreek, die op eigen veld ook al had gewonnen (4-0). Aanvankelijk leek er niets aan de hand voor de ‘boys’, die dan ook met een verdiende 1-0 voorsprong gingen rusten. Bij de 1-1 hielp de thuisclub de gasten door een verkeerde terugspeelbal van Gwaeron Stout in het zadel. Bij de 1-2 in blessuretijd wezen de vingers in de richting van arbiter Stijn van Zuilichem. Na een overtreding van Diego Snepvangers floot hij en greep naar de borstzak. Terwijl de thuisspelers op de kaart wachtten, deed hij deze opeens weer in de borstzak en liet de snelle spelhervatting van FC Lisse, waaruit de 1-2 voortkwam, doorgaan.

Volledig scherm Ugur Altintas zet namens Kozakken Boys aan in het duel met FC Lisse, dat in Werkendam met 1-2 zegevierde. © Pro Shots

VIERDE DIVISIE

Zwaluwen Vlaardingen - Achilles Veen 0-0

Beide clubs zitten in de gevarenzone en schoten met de deling weinig op. De Brabanders speelden compact en loerden op de counter. Deze kwam er echter slechts zelden uit. Ook de gastheren konden weinig uitrichten, al was Etson Galong met een inzet op de paal wel dicht bij een doelpunt.

EERSTE KLASSE

De Zwerver - SHO 1-1 (0-0)

1-0 Youssef Lamrid, 1-1 Ricky Bokhoven

Het Kinderdijkse De Zwerver sprokkelde weer een puntje en daar was het tegen het beter voetballende SHO ook dik tevreden mee. Siggy Schutte raakte op de donderdagtraining geblesseerd en werd tussen de palen vervangen door Kevin van Meerkerk. Nadat ook hij een blessure aan zijn achillespees (er wordt gevreesd voor een scheuring) opliep, moest ‘derde keeper’ Nigel Drinkwaard zijn opwachting maken.

Volledig scherm De Zwerver-spits Glenn Weijts schermt de bal af voor Rowdy Rijsdijk van SHO. © Richard van Hoek

CVV Zwervers - Heerjansdam 1-3 (0-1)

0-1 Railey Martijn, 0-2 Luke Homan (strafschop), 0-3 Luke Homan, 1-3 Chereau Chobin

Eenvoudige zege voor Heerjansdam tegen een gehavend aantredend CVV Zwervers. De overwinning voor de bezoekers had nog veel hoger uit kunnen vallen wanneer de kansen beter waren benut. Nadat de ‘Dammers’ in de slotfase de teugels wat lieten vieren, kon de Capelse thuisploeg zowaar iets terugdoen. Door de winst is Heerjansdam nu alleen koploper in 1C, met drie punten meer dan XerxesDZB en Brielle.

TWEEDE KLASSE

VVGZ - Hillegersberg 5-0 (4-0)

1-0 Ioldi Soares de Brito, 2-0 Serkan Tanriseven, 3-0 Wouter Swart, 4-0 Ioldi Soares de Brito, 5-0 Thom Kraaijeveld

De Zwijndrechtse ‘Vogels’ hadden de overwinning halverwege, toen het 4-0 stond, al op zak. De vleugelspitsen Aron Nobel en tweevoudig schutter Ioldi Soares de Brito waanden zich samen met aanvallende middenvelder Serkan Tanriseven af en toe in een speeltuin en leefden zich naar hartenlust uit. VVGZ staat nu vierde op vijf punten van koploper Sparta (AV).

Volledig scherm Wouter Swart zet VVGZ tegen Hillegersberg op 3-0. © Peter Verheijen

VIERDE KLASSE

Herovina - Peursum 0-0

Peursum slaagde er afgelopen zaterdag niet in om dichter bij koploper Herovina te komen. Op sportpark De Kol in Herwijnen hoefde de man aan het scorebord niet in actie te komen. Voor rust had Herovina in deze al een paar keer afgelaste inhaalwedstrijd het betere van het spel, in deel twee pakten de gasten uit Giessenburg meer het initiatief. Namens Herovina kreeg Jesse van Vliet de beste kansen, Peursums Mitchell Huisman trof de paal. Herovina blijft door de 0-0 koploper in de vierde klasse E, maar Groot-Ammers, dat nog twee duels te goed heeft, telt vier verliespunten minder. Peursum blijft vijfde op vijf punten van de lijstaanvoerder.