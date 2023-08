Grote grazers Oostvaardersplassen hoeven niet aan ‘de pil’: afschot blijft voorlopig manier om aantal dieren te beperken

Lezers steunen de Dordtse Kleine Griek

Een onderwerp springt er deze week uit in de lezersbrieven. Het gedoe rondom horecaondernemer Antonio Pertsinidis die met zijn zaak op de Dordtse Vriesebrug in een geschil met de gemeente is beland. De Kleine Griek kan rekenen op veel sympathie van de lezers.