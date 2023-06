Gratis tampons voor minima-meiden: Gorinchem krijgt er nog twee nieuwe ophaalpunten bij

Gorinchem krijgt meer uitgifte­pun­ten voor gratis tampons of maandver­band

Vrouwen en meiden in Gorinchem met onvoldoende geld om maandverband of tampons te kopen, kunnen voortaan ook terecht in de buurthuizen voor gratis menstruatieproducten. Het aantal uitgiftepunten is na overleg met het landelijke Armoedefonds uitgebreid.