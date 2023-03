Gorinchem heeft eigen gedenkplek voor slachtoffers van corona

De gedenkplek is in de tuin van woonzorgcentrum Bannehof aan de Voermanstraat. Bannehof heeft veel leed gekend de afgelopen jaren, waardoor juist die locatie volgens de gemeente zo geschikt is om een gedenkteken te plaatsen. Wel benadrukt ze dat de gedenkplek toegankelijk is voor alle inwoners.

‘De coronaperiode heeft immers een enorme impact op heel de stad gehad. Door het plaatsen van dit gedenkteken bij de Bannehof is er nu een centraal punt, waar stil kan worden gestaan bij deze moeilijke tijd’, laat Gorinchem in een verklaring weten.

En verder: ‘Het leed kan zeker niet worden weggenomen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat er een centrale plek is, om te gedenken. Dit was de gedachte achter de motie die ChristenUnie-SGP heeft ingediend en waar met veel inzet gehoor aan is gegeven. Een aantal ideeën is ingediend, wat heeft geleid tot de keuze voor het huidige gedenkteken.’